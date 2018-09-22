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Новости: Мисс Украина 2018 рассказала, на что потратит денежный приз
Мисс Украина 2018 рассказала, на что потратит денежный приз
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Мисс Украина 2018 рассказала, на что потратит денежный приз

Мисс Украина 2018
17:21 Сегодня Телеграф
obozrevatel.com
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вероника Дидусенко, хочет потратить призовые 300 тысяч на поддержку математически одаренных детей.

Победительница конкурса "Мисс Украина 2018" - 23-летняя Вероника Дидусенко - рассказала на что потратит призовые 300 тысяч гривен.

"На свой фонд "Маленькие Энштейны". Этот проект был запущен, когда меня уже отобрали в 50-ку участниц конкурса. Тогда это был толчок, чтобы собрать команду и начать реализовывать мою идею", - рассказала она.

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"Сейчас мы будем разрабатывать тестирование для математически одаренных детей, которые в связи с жизненными обстоятельствами не могут получить поддержку своему дару от взрослых. Это сейчас самое важное и самое нуждающееся во вложениях", - считает девушка.

Мисс Украина 2018: как происходило торжественное событие

Кроме того, она рассказала, что понятия не имела о выигранной сумме. "Представляете, я узнала сумму приза, только когда приехала домой и мне друзья сказали, что было написано на сертификате. А до этого понятия не имела, какая сумма", - добавила Дидусенко.

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