В фотохромах Венеции, сделанных в 1890-1900 годы, запечатлелись все красоты знаменитого города: мосты, каналы, дворцы, соборы, площади и улочки.

В 1880-е годы Ханс Якоб Шмидт (Hans Jakob Schmid) изобрёл процесс фотохром, благодаря которому в конце позапрошлого века появилась возможность запускать серийное производство цветных изображений. Технология требовала кропотливого труда. Светочувствительную эмульсию наносили на литографские камни и выставляли при солнечном свете через негатив. В течение нескольких часов она застывала пропорционально тонам негатива, и на камне оставалось фиксированное изображение. Для каждого оттенка изготавливалась отдельная печатная форма. Поэтому в производстве одной открытки могли задействовать до десяти и более печатных камней.