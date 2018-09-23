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Народный артист Украины попал в жуткую аварию

Иван Попович
12:17 Сегодня Телеграф
unn.com.ua
Фото: unn.com.ua

Новости шоу бизнеса: Народный артист Украины Иван Попович попал в ДТП в Полтавской области.

Об этом происшествии на своей странице в Facebook сообщила Виталина Кизляк-Остапчук, которая работает в команде Поповича. По ее данным, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавской области.

Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.По предварительной информации, на трассе столкнулись сразу 3 автомобиля.

Иван Попович род. 22 апреля 1949 года в с. Осой Закарпатской области. Попович - украинский эстрадный певец и композитор. В 1990 году получил почетное звание "Народный артист Украины".

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Новости шоу бизнеса, Авария, Больница, Иван Попович, Народный артист, Певец, Тяжелое состояние.
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