Народный артист Украины попал в жуткую аварию

Об этом происшествии на своей странице в Facebook сообщила Виталина Кизляк-Остапчук, которая работает в команде Поповича. По ее данным, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавской области.

Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.По предварительной информации, на трассе столкнулись сразу 3 автомобиля.

Иван Попович род. 22 апреля 1949 года в с. Осой Закарпатской области. Попович - украинский эстрадный певец и композитор. В 1990 году получил почетное звание "Народный артист Украины".