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Народный артист Украины попал в жуткую аварию
12:17 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Народный артист Украины Иван Попович попал в ДТП в Полтавской области.
Об этом происшествии на своей странице в Facebook сообщила Виталина Кизляк-Остапчук, которая работает в команде Поповича. По ее данным, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавской области.
Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.По предварительной информации, на трассе столкнулись сразу 3 автомобиля.
Иван Попович род. 22 апреля 1949 года в с. Осой Закарпатской области. Попович - украинский эстрадный певец и композитор. В 1990 году получил почетное звание "Народный артист Украины".
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