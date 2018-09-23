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Владимир Зеленский рассказал о своем увлечении

Владимир Зеленский
18:04 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный шоумен Владимир Зеленский увлекается боксом.

Украинский актер, продюсер и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский – приверженец здорового образа жизни. Он активно занимается спортом и размещает фото и видео тренировок на своей странице в Instagram.

Этот раз не стал исключением. В своем микроблоге Владимир опубликовал фото, на котором позирует в боксерском шлеме и перчатках.

"Утро начали с разрядки", – подписал снимок Зеленский.

Среди всех поклонников Зеленского можно также заметить комментарий знаменитой украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской:

"Вова, бицепсы впечатляют!", – написала она.

"Молодцы,редко таких встретишь!)", "Правильное утро для активного в жизни человека!", "Молодец , показываешь хороший пример", "Гарний початок ранку!", "Привет, спортсменам!", -написали остальные.

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