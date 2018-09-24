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София Ротару показала трогательный снимок с покойным мужем

София Ротару
12:02 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 22 сентября браку Ротару исполнилось бы 50 лет.

Народная артистка Украины София Ротару поделилась с поклонниками архивным фото, где изображена с мужем Анатолием Евдокименко.

Певица опубликовала снимок в своем Instagram.

Как рассказала артистка, 22 сентября она отпраздновала бы 50-ю годовщину брака с любимым.

"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!" – подписала фото певица. Украинский музыкант Анатолий Евдокименко и София Ротару поженились 22 сентября 1968 года. Он был руководителем ансамбля "Червона рута" и имел звание Народный артист Украины. Анатолий Евдокименко умер в Киеве 23 октября 2002 года. Его похоронили на Байковом кладбище.

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