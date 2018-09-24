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Арнольд Шварценеггер показал, как отметил день рождение сына

Арнольд Шварценеггер
15:05 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актер Арнольд Шварценеггер отметил день рождения сына на Октоберфесте.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер побывал на фестивале Октоберфест в Мюнхене. 71-летний актер на фестивале отметил день рождения сына Патрика: наследнику звезды исполнилось 25 лет.

Вместе с Арнольдом на фестиваль отправилась и его возлюбленная Хизер Миллиган, которая младше актера на 27 лет.

С ней Шварценеггер встречается уже пять лет, хотя до сих пор он все еще официально женат на матери Патрика, Марии Шрайвер.

Напомним, недавно голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру, которому недавно сделали срочную операцию на сердце (экстренная операция понадобилась Шварценеггеру во время замены катетерного клапана), подарили его же портрет в вышиванке.

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