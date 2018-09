Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" сделала откровенное признание

Известная американская актриса, исполнительница роли Фиби в сериале "Все женщины - ведьмы" Алисса Милано откровенно рассказала о пережитом опыте сексуальных домогательств.

Как оказалось, знаменитость стала жертвой сексуального насилия в возрасте 15 лет, но публично признаться в этом смогла лишь через 30 лет. Об этом Милано написала в колонке для портала Vox.

По словам актрисы, выставить этот неприятный эпизод своей жизни на всеобщее обозрение ее подтолкнула история Кристин Блази Форд – американского профессора психологии, которая обвинила в домогательствах кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано.

На должность судьи Кавано выдвигал президент США Дональд Трамп. После претензий Блази Форд американский президент заявил, что если бы факт насилия был правдой, жертва уже давно бы обратилась в правоохранительные органы.

Hey, @realDonaldTrump, Listen the fuck up.

I was sexually assaulted twice. Once when I was a teenager. I never filed a police report and it took me 30 years to tell me parents.

If any survivor of sexual assault would like to add to this please do so in the replies. #MeToo https://t.co/n0Aymv3vCi

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 21 сентября 2018 г.