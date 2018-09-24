Марго Робби выделила время в перерывах между работой на съемочной площадке у Квентина Тарантино и снялась в фотосессии для The Evening Standard.

Марго Робби выделила время в перерывах между работой на съемочной площадке у Квентина Тарантино и снялась в фотосессии для The Evening Standard. Похоже, после съемок в «Однажды в Голливуде» Марго сразу же переключится на следующий проект – спин-офф «Отряда самоубийц» под названием «Хищные птицы», для которого уже составлен шорт-лист актрис (по слухам, компанию Робби могут составить такие звезды, как София Бутелла или Мэри Элизабет Уинстэд). Сама же Марго вновь вернется к роли Харли Квинн.