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Танцы со звездами 2018: участник шоу рассказал о своем криминальном прошлом

Екатерина Белявская и Денис Беринчик
07:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Участник шоу "Танцы со звездами" боксер Денис Беринчик признался, что сидел в тюрьме за разбой.

Украинский боксер, призер Олимпиады, владелец титула WBO Oriental Денис Беринчик принимает участие в шоу "Танцы со звездами". Последний эфир проекта был посвящен переломным моментам в жизни участников. 

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"Меня втоптали ниже плинтуса, посадили в тюрьму, но я выбрал другую дорогу. Это был 2005 год, мне было 17 лет. Прогрессивный подросток, который еще много чего не осознавал в этой жизни. Мне нужны были деньги, чтобы играть в автоматы, в карты. У меня был джентльменский набор статей: разбой, грабеж и хулиганка. Посадили на четыре месяца в СИЗО в 17 лет, луганского централа. Там страх, там можно потеряться и забыться. Люди не возвращаются, ни в каких обличиях уже", - сказал боксер.

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Новости шоу бизнеса, Боксер, Денис Беринчик, Екатерина Белявская, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
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