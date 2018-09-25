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Популярная американская певица упала во время концерта

Дженнифер Лопес
09:41 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Певица Дженнифер Лопес упала во время концерта в Лас-Вегасе.

Американская певица Дженнифер Лопес отметилась курьезной ситуацией во время концерта. Звезда упала прямо посреди сцены.

Произошло это во время грандиозного концерта в Лас-Вегасе. 49-летняя Дженнифер Лопес выполняла зажигательную песню "Dance Again" и решила поздороваться со своими сторонниками. Однако у края сцены звезда внезапно упала, что выглядело довольно курьезно на видео.

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Стоит отметить, что Дженнифер Лопес показала что может справиться с любой ситуацией. Она быстро встала на ноги и продолжила свое феерическое выступление. Более того, Джей Ло не остановила песню ни на секунду, вовремя запев даже при падении.

"Вот как переживать падение профессионально", – написал один из пользователей сети под видео.

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Новости шоу бизнеса, Дженнифер Лопес, Концерт, Лас-Вегас, Падение, Певица.
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