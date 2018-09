Популярная американская певица упала во время концерта

Американская певица Дженнифер Лопес отметилась курьезной ситуацией во время концерта. Звезда упала прямо посреди сцены.

Произошло это во время грандиозного концерта в Лас-Вегасе. 49-летняя Дженнифер Лопес выполняла зажигательную песню "Dance Again" и решила поздороваться со своими сторонниками. Однако у края сцены звезда внезапно упала, что выглядело довольно курьезно на видео.

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес показала что может справиться с любой ситуацией. Она быстро встала на ноги и продолжила свое феерическое выступление. Более того, Джей Ло не остановила песню ни на секунду, вовремя запев даже при падении.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15

— Chris (@jlogreeknews) 23 сентября 2018 г.