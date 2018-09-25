День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"
Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"
Новости: Медвузы смогут самостоятельно формировать учебные планы
Медвузы смогут самостоятельно формировать учебные планы
Новости: Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе
Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе
Новости: Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко будет отстаивать титул
X

Какие ритуалы на удачу проводили Коко Шанель и Пабло Пикассо

Смотрите фото (11)
Иллюстрация Фриды Кало
15:19 Сегодня Телеграф
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org

Новости шоу бизнеса: Интересные ритуалы на удачу известных личностей.

Многие люди стучат по дереву, стараются не ходить под лестницами или носят какой-нибудь талисман «на удачу» (вроде кроличьей лапки). Подобные ритуалы, конечно же, плоды суеверия: утешительного убеждения, что ритуал или предмет имеет силу принести удачу или защитить от зла.

«Это свойственно человеческой природе: желание контролировать то, что, возможно, не в нашей власти. В той или иной степени оно затрагивает почти всех», – говорит Эллен Вайнштейн, иллюстратор, писатель и искусствовед из Нью-Йорка.

Будучи глубоко суеверным человеком, она всегда интересовалась ритуалами, к которым люди прибегают в надежде обеспечить себе успех, продуктивность или креатив. Но свои личные практики Эллен не разглашает. «Если я о них расскажу, они потеряют силу», – смеётся Вайнштейн. Зато охотно делится суевериями замечательных личностей.

В апреле 2018 года Эллен выпустила книгу «Рецепты на удачу: суеверия, ритуалы и практики неординарных людей». Текст и её задорные иллюстрации раскрывают суеверные привычки 65 известных художников, дизайнеров, музыкантов, учёных, спортсменов, писателей.

Их распорядок варьируется от неожиданного до крайне эксцентричного. Например, писательница Мэри Шелли работала с удавом на шее и истолковывала движения змеи как указания продолжать писать или закругляться. А Фриде Кало лучше работалось после ухода за садом.

Ритуалы крайне разнообразны, но людей, их практикующих, объединяет глубокая страсть к своему занятию и желание добиться успеха в своём деле, считает Вайнштейн.

Ниже приводим отрывки с иллюстрациями из книги Эллен, в которых она рассказала о причудливых ритуалах «на удачу» творческих людей – от Йоко Оно до Сальвадора Дали.

Коко Шанель и счастливая цифра 5

Французский модельер Коко Шанель (1883-1971) была из числа глубоко суеверных людей. Когда-то гадалка сказала её, что 5 – её счастливое число. Поэтому свой знаменитый аромат Коко назвала «Шанель Nº 5». Также в её квартире висела хрустальная люстра, скрученная в цифру 5, а свои коллекции она предпочитала представлять в пятый день мая (пятого месяца года).

Пабло Пикассо держался за свою «сущность»

Испанский художник Пабло Пикассо (1881-1973) не выбрасывал свою старую одежду, обрезанные волосы и ногти из страха потерять часть своей «сущности». Он коллекционировал собственные произведения, и на момент смерти художнику принадлежало около пятидесяти тысяч собственных работ: от гравюр и рисунков до керамики и театральных декораций. Пикассо – один из самых плодовитых и влиятельных живописцев прошлого века.

Чарльз Диккенс и сон лицом на север

Чарльз Диккенс (1812-1870) носил с собой компас, чтобы определять стороны света, и во сне всегда смотреть на север. По его мнению, эта практика улучшала его писательские труды и помогала в творчестве. Диккенс, создавший «Большие надежды» и «Рождественские повести», был ещё и социальным критиком. Он руководствовался сильным моральным компасом, что проявилось в его резких изображениях социально-экономических реалий.

Йоко Оно и зажигание спички

Известная авангардная художница, певица и деятель искусства Йоко Оно в молодости отличалась большой чувствительностью к звуку и свету. Она обнаружила, что зажигая спичку и наблюдая, как пламя гаснет в тёмной комнате, чувствовала себя лучше. Оно повторяла этот ритуал постоянно, пока не успокаивалась. Позже эта личная привычка стала частью перформанса под названием Lighting Piece.

Диана фон Фюрстенберг и счастливая золотая монета

Модельер Диана фон Фюрстенберг всегда хранила золотую двадцатифранковую монету, которую её отец спрятал в своём ботинке во время Второй мировой войны и отдал дочери ещё в детстве. Перед каждым модным показом она клала монету в свою обувь. На удачу. Фон Фюрстенберг – создательница легендарного платья с запахом, известная своими проектами в более пятидесяти пяти странах мира.

Фрида Кало и садоводство

Картины мексиканской художницы Фриды Кало (1907-1954) большей частью автобиографичны и наполнены растениями и цветами, выращенными ею в саду дома, который она делила с художником Диего Риверой. Ухоженный сад Кало был для неё местом комфорта и вдохновения, где она часами ухаживала за растениями, фруктовыми деревьями и цветами. Рабочий стол Фриды стоял у окна, откуда открывался вид на сад. И даже когда она вернулась домой из больницы перед смертью, то просила передвинуть кровать к окну, чтобы видеть сад.

Доктор Сьюз и шляпы от творческого кризиса

Писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель (1904-1991), более известный как Доктор Сьюз, собрал огромную коллекцию из почти 300 шляп. Столкнувшись с писательским блоком, он обращался к своему секретному шкафу, выбирал шляпу и носил, пока вдохновение не возвращалось. Эта причуда помогла ему создать «Кота в шляпе», «Гринча – похитителя Рождества» и другие популярнейшие книги, с которыми Доктор Сьюз превратился в самого продаваемого автора на английском языке для маленьких детей.

Сальвадор Дали и испанская коряга

Художник, график и скульптор Сальвадор Дали (1904-1989) считал себя суеверным и носил с собой маленький кусочек испанской коряги, которая должна была отгонять злых духов. Он был одним из самых известных представителей сюрреализма. Известный своей тягой к эксцентричности, Дали однажды едва не задохнулся, читая лекцию в водолазном костюме и шлеме.

Агата Кристи и яблоки в ванной

Серия детских книг "Маленьким о великих!"

Агата Кристи (1890-1976) входит в число самых известных авторов детективной прозы. Знаменитая английская писательница, создательница «Убийства в „Восточном экспрессе“», грызла яблоки в ванной, придумывая таинственные убийства. Эта практика, определённо, принесла ей успех. За свою карьеру Кристи написала более шестидесяти детективных романов, 19 сборников рассказов и ряд пьес, среди которых «Мышеловка», до сих пор демонстрирующаяся на театральных подмостках. Романы Агаты Кристи разошлись миллиардными тиражами по всему миру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Йоко Оно, Коко Шанель, Обряды, Ритуалы на удачу, Сальвадор Дали, Суеверие, Удача, Фриды Кало, Эллен Вайнштейн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Золотая молодежь Швейцарии: как живут дети богатых родителей (Фото) Танцы со звездами 2018: участник шоу рассказал о своем криминальном прошлом До чего жизнь довела: морской пехотинец ушел от жены и стал стройной блондинкой (Фото)

Последние новости

Селена Гомес уходит из соцсетей Футбол: расписание матчей 25 сентября Приоритет украинского угля: Кабмин повысит энергонезависимость Украины
Сегодня читают
01 Снег в Украине: в Карпатах разгулялась непогода (Фото и видео)
02 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
03 Киевлянам снова отключат холодную воду
04 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
05 Самолет Порошенко приземлился в США
Новости сегодня
16:18 Клопп поставит второго вратаря на матч Ливерпуля с Челси
16:15 Омелян: Украинские аэропорты - одни из самых быстрорастущих
16:02 Скандал Ватикана: Немецкая католическая церковь извинилась за насилие над детьми
15:54 Мадам Брови: собака с интересной внешностью (Фото)
15:54 Тина Кароль опубликовала в Facebook снимки с новой фотосессии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Не только заморозки: Погода в Украине продолжает ухудшаться
Погода в Украине продолжает ухудшаться
Новости: Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Савченко: Прошу включить прямую трансляцию заседания
Новости: В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту
В Украине ввели в обращение новую "двадцатку"
Новости: Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь