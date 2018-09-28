Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

Ведущая телепередачи "Светская жизнь" Катя Осадчая поздравила старшего сына с днем рождения. Сегодня Ильи исполнилось 16 лет. Звезда опубликовала в Instagram детский снимок сына и рассказала, как гордиться им.

"Этому малышу с фото сегодня 16!!! Так быстро пролетели эти годы! Илья, горжусь тобой, ты вырос именно таким сыном, о котором я мечтала!", - подписала фото телеведущая.

Напомним, Катя Осадчая в 2001 году вышла замуж за бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука. В сентябре 2002 года у пары родился сын Илья. В 2004 году Осадчая и Полищук развелись.