Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4535058-katya-osadchaya-trogatelno-pozdravila-starshego-syina-s-dnem-rozhdeniya.html
Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с днем рождения
13:15 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Ведущая Катя Осадчая выложила новое фото со старшим сыном Ильей в честь его дня рождения.
Ведущая телепередачи "Светская жизнь" Катя Осадчая поздравила старшего сына с днем рождения. Сегодня Ильи исполнилось 16 лет. Звезда опубликовала в Instagram детский снимок сына и рассказала, как гордиться им.
"Этому малышу с фото сегодня 16!!! Так быстро пролетели эти годы! Илья, горжусь тобой, ты вырос именно таким сыном, о котором я мечтала!", - подписала фото телеведущая.
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Напомним, Катя Осадчая в 2001 году вышла замуж за бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука. В сентябре 2002 года у пары родился сын Илья. В 2004 году Осадчая и Полищук развелись.
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