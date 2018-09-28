Эмилия Кларк сделала стрижку, как у Брэда Питта

Девушки прощаются со знаковыми ролями и отрезают свои длинные волосы. Эмилия вдохновилась прической Брэда Питта и сделала себе стрижку-пикси.

31-летняя Кларк рассказала, что на перемену имиджа ее вдохновила пара Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу, которые ходили с такой стрижкой в далеких 90-х. Тогда Брэд и Гвинет были парой и удивительно походили друг на друга (в сети даже шутят над способностью Питта мимикрировать под каждую свою даму). Поклонники Кларк отнеслись к ее переменам по-разному, кто-то оценил свежий образ, а кто-то уверен, что стрижка делает Эмилию намного старше.