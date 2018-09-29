Танцы со звездами 2018: Надя Дорофеева возвращается в шоу

Финалистка прошлого сезона "Танцев со звездами", участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вернется на паркет танцевального шоу. В новом выпуске певица станет соведущей Юрия Горбунова, а также выступит вместе с судьей проекта Дмитрием Монатиком.

"Вы узнали ее с первого взгляда. Да, Надя Дорофеева вернется на паркет шоу уже в это воскресенье! Финалистка прошлого сезона готовится не только встречать участников на балконе, но и выступит на паркете вместе с Монатиком, - сообщили на официальной странице "Танцев со звездами" в Instagram.

Стоит отметить, что в это воскресенье, 30 сентября, состоится шестой прямой эфир проекта "Танцы со звездами". Тема нового выпуска - "Танцы с детьми". 9 пар будут выступать на паркете с самыми талантливыми маленькими танцорами страны.