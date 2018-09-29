Влюбленные актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес наслаждались совместным отдыхом летом и много путешествовали.

Влюбленные актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес наслаждались совместным отдыхом летом и много путешествовали. Так, пара до сих пор публикует в социальных сетях счастливы солнечные снимки. Алекс Родригес написал на своей странице в Instagram, что уже скучает по лету. На большинстве снимков Алекс позирует вместе с Дженнифер во время романтической морской прогулки на яхте, когда они отдыхали на острове Капри. Скучаю по лету. А какие впечатления о лете остались у вас? – отметил избранник Джей Ло.