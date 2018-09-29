Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4541481-tina-karol-pohvastalas-stroynyimi-nozhkami.html
Тина Кароль похвасталась стройными ножками
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22:19 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Новые откровенные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Украинская певица Тина Кароль накануне примерила несколько провокационных образов от известных дизайнеров в яркой фотосессии. На снимке певица разлеглась на траве в роскошном желтом бархатном платье и продемонстрировала стройные ноги в колготках в сетку.
Если бы мое настроение нужно было описать названием книги, я выбрала бы – "Немного солнца в холодной воде" Франсуазы Саган, – написала Тина Кароль.
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