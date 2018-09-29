Тина Кароль похвасталась стройными ножками

Украинская певица Тина Кароль накануне примерила несколько провокационных образов от известных дизайнеров в яркой фотосессии. На снимке певица разлеглась на траве в роскошном желтом бархатном платье и продемонстрировала стройные ноги в колготках в сетку.

Если бы мое настроение нужно было описать названием книги, я выбрала бы – "Немного солнца в холодной воде" Франсуазы Саган, – написала Тина Кароль.