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Известная итальянская актриса путешествует по Украине

Смотрите фото (4)
Орнелла Мути
11:26 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Орнелла Мути приехала в Украину с театральной постановкой "Суд над ведьмой".

Известная 63-летняя итальянская актриса Орнелла Мути, которая накануне заявила, что хочет получить российское гражданство, приехала в два города Украины с театральной постановкой "Суд над ведьмой". Вчера, 1 октября, звезда выступила в Киеве на НСК "Олимпийский", а сегодня, 2 октября, прилетела в Одессу.

Орнелла Мути приедет в Украину, чтобы показать спектакль 

В Украину Орнелла Мути отправилась со своей дочерью, 43-летней Найке Ривелли. Новые фото со своей дороги в украинские города итальянки публикуют на своих страницах в Instagram.

"Киев, мы едем!" – заявила Найке.

После чего в Киеве Мути выступила в спектакле "Суд над ведьмой". К слову, над постановкой работал итальянский режиссер Энрико Мария Ламанна. Сюжет основан на реальных событиях, которые произошли 20 марта 1428 года в итальянском городе Тоди, когда любая попытка женщины встать с колен и доказать свое право на любовь и свободу выбора приводила к фатальным последствиям. Орнелла Мути играет Франческу, которую обвиняют в колдовстве, а потом собираются казнить.

Смотрите видео из спектакля "Суд над ведьмой" в Киеве:

А уже сегодня, 2 октября, вечером Орнелла выступает в Одессе в Театре музкомедии. Так, звезда итальянского кино показала свое фото с трапа самолета.

"Летим в Одессу", – отметила Мути.

Орнелла Мути - это итальянская актриса, получившая известность благодаря комедиям "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный" с Адриано Челентано в главных ролях. Интересно, что в 2011 году Орнелла подтвердила, что у нее был звездный роман с Челентано со словами: "У актеров это нормально – любовь на время фильма". Известно, что у нее трое детей. Первую дочь Найке Ривелли родила в 19 лет и дала девочке свою фамилию.

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