Подборка фото, которые выражают всю силу, красоту и грацию вулканов.

Подборка фото, которые выражают всю силу, красоту и грацию вулканов. Франциско Негрони (Francisco Negroni) — чилийский пейзажный фотограф. Негрони изучал фотографию в городе Винья-дель-Мар. Позже он изучал туризм в Пуэрто-Монтте. В своих ранних работах он сотрудничал с различными СМИ, такими как чилийские газеты Эль Меркурио, Ла-Терка, Лун, Диарио Эль-Сур, Диарио Австрал, журнал «Энфоке» и другие. Сегодня он работает фотографом-фрилансером для различных национальных и международных агентств печати. Его работы были опубликованы в AFP, Reuters, EFE, AP, GlobalPost, National Geographic, Agenciauno, Terra.