Мелания Трамп очаровала новым образом

Мелания Трамп отправилась в турне по странам Африки. Заметим, что это ее первая крупная зарубежная поездка без Дональда Трампа с того времени, как он стал президентом США.

Мелания отправилась в пятидневное турне, которое охватит четыре страны – Гану, Малави, Кению и Египет.

Поездка посвящена таким вопросам, как оказание помощи матерям и новорожденным в больницах, детское образование, а также изучение культуры и истории каждой из этих стран и пособия США им на пути к самообеспечению.

Ранее первая леди США заявляла о начале кампании помощи детям "Будь лучшим" ("Be best"). Она направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на охрану детского благополучия.

В понедельник Мелания Трамп уже вылетела из Вашингтона. На аэродроме жена Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировала стильный образ. Первая леди надела тренч терракотового цвета и дополнила его туфлями с леопардовым принтом на высоких каблуках.