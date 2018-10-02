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Певица Слава Каминская показала яркий снимок с дочкой

Слава Каминская
16:55 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пляжный family look крохотной дочке и Славе очень идет.

Украинская певица умеет приковывать взгляды к своей персоне не только яркой внешностью и громким голосом, но и стильными образами, которые покорят даже самого привередливого дизайнера.

Поэтому и своих двоих детей Слава учит одеваться модно и оригинально. И даже на отдыхе исполнительница не пасет задних.

Недавно она запостила мимишную фотографию, на которой она и ее маленькая копия, дочь Лаура, наслаждаются солнцем и морем в одинаковых купальниках.

 
 
 
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ЮБК 1985

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Звездная мама выбрала для себя и детей очень забавные купальники. Все они в яскавих оттенках и с забавными принтами знакомого нам всем мультгероя.

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Новости шоу бизнеса, Дочь, Дочь Славы Каминской, Образ, Певица, Слава Каминская с дочкой.
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