Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4551578-pevitsa-slava-kaminskaya-pokazala-yarkiy-snimok-s-dochkoy.html
Певица Слава Каминская показала яркий снимок с дочкой
16:55 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Пляжный family look крохотной дочке и Славе очень идет.
Украинская певица умеет приковывать взгляды к своей персоне не только яркой внешностью и громким голосом, но и стильными образами, которые покорят даже самого привередливого дизайнера.
Поэтому и своих двоих детей Слава учит одеваться модно и оригинально. И даже на отдыхе исполнительница не пасет задних.
Недавно она запостила мимишную фотографию, на которой она и ее маленькая копия, дочь Лаура, наслаждаются солнцем и морем в одинаковых купальниках.
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Звездная мама выбрала для себя и детей очень забавные купальники. Все они в яскавих оттенках и с забавными принтами знакомого нам всем мультгероя.
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