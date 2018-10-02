Певица Слава Каминская показала яркий снимок с дочкой

Украинская певица умеет приковывать взгляды к своей персоне не только яркой внешностью и громким голосом, но и стильными образами, которые покорят даже самого привередливого дизайнера.

Поэтому и своих двоих детей Слава учит одеваться модно и оригинально. И даже на отдыхе исполнительница не пасет задних.

Недавно она запостила мимишную фотографию, на которой она и ее маленькая копия, дочь Лаура, наслаждаются солнцем и морем в одинаковых купальниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ЮБК 1985 Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 1 Окт 2018 в 5:51 PDT

Звездная мама выбрала для себя и детей очень забавные купальники. Все они в яскавих оттенках и с забавными принтами знакомого нам всем мультгероя.