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Певица TAYANNA рассказала все подробности своей личной жизни

Певица TAYANNA
17:52 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: TAYANNA рассказала, кто отец ее сына и призналась о романе с известным продюсером.

Певица TAYANNA - загадочная женщина. И до поры, до времени звезда не хотела делиться сокровенным о своей жизни.

Но после празднования 34-летия Татьяна Решетняк решилась на откровенное интервью, в котором подробно рассказала об одном из судьбоносных этапов в ее жизни - отношениях с продюсером Дмитрием Климашенко:

"Наша любовь к музыке и творчеству в определенный момент переросла в настоящие чувства друг к другу. Мне было восемнадцать лет, мы работали бок о бок по двадцать четыре часа в сутки. Совершенно естественно, что мы сблизились. Дима – цыган, а у них допустимо многоженство. С его женой Аникой мы прекрасно общались, можно сказать, дружили. Я ее очень уважаю, прислушивалась к ее советам, в том числе кулинарным. Аника невероятно мудрая женщина, и она относилась к нашему союзу с Димой с точки зрения цыганских традиций. Сейчас, когда я уже в ее годах, понимаю, что ей все-таки было обидно и неприятно, что у мужа была другая женщина. Но она никогда этого не показывала. Недавно я позвонила Анике и попросила прощения".

Однако, Дима Климашенко не является папой сына артистки. Как оказалось, Даниэль родился, когда TAYANNA полностью была готова к материнству и ее связывали отношения с мужчиной гораздо моложе:

"Да, Егор моложе меня на восемь лет. Он музыкант. Мы встретились, еще когда я работала на студии Климашенко. А когда я вернулась из Карпат, отдохнувшая и счастливая, мы снова встретились, у нас начался роман. Мы поняли, что любим друг друга и хотим ребенка. Егору тогда было восемнадцать. Сын сделал мой мир ярким, и, думаю, в этом и был смысл нашей встречи с Егором. Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась. У него другое отношение к жизни, он еще хочет пожить для себя, все попробовать. Мне помогали мама и свекровь, с которой у нас, кстати, отличные отношения. И с Егором тоже. Мы общаемся, дружим, он регулярно видится с Даниэлем, обожает его, задаривает игрушками".

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Новости шоу бизнеса, TAYANNA, Личная Жизнь, Певица, Подробности личной жизни, Роман, Сын.
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