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Дочь Джонни Деппа встречается с актером Тимоти Шаламе

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Лили-Роуз Депп
20:23 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь голливудских актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз застукали за поцелуями с Тимоти Шаламе.

Дочь голливудского актера и французской певицы была замечена в Нью-Йорке на свидании с 22-летним Тимоти Шаламе, известным по ролям в фильмах "Интерстеллар", "Леди Берд" и "Зови меня своим именем".

За последнюю киноленту актер был номинирован на "Оскар", став самым молодым номинантом в категории "Лучшая мужская роль", начиная с 1939 года.

"Они шли по улице, и он остановил, подтянув к себе и поцеловал. Они делали это на протяжении минуты", - рассказывает свидетель изданию Us Weekly. Пара гуляла по центру Нью-Йорка около 10 утра.

Молодой актер и 19-летняя модель снимались в предстоящем фильме Netflix "Король". Видимо, тогда их роман и начал свое существование. На фан-странице в Instagram были опубликованы снимки влюбленных, когда они заходили в нью-йоркское кафе "Грязь".

Ранее, Тимоти встречался с дочерью Мадонны - Лурдес Леон. А Лили два года встречалась с британским манекенщиком Эшем Стайместом. Интересно, что дочери Джонни Депа приписывали роман с девушками.

Особенно активными слухи о нетрадиционной ориентации Лили-Роуз стали после того, как актриса приняла участие в проекте "Self Evident Truths", который организован с целью легализации однополых браков, борьбы с гомофобией и для безопасности сексуальных меньшинств.

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Новости шоу бизнеса, Дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, Отношения, Пара, Тимоти Шаламе.
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