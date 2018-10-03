Шэрон Стоун возобновила отношения с молодым бойфрендом

Соответствующий снимок появился на Instagram странице Шэрон вчера, 2 октября. На нем звезда кино сидит спиной к камере, а ей на ноги нежно прилег любимый Анджело. Перед ними виднеются волшебные пейзажи Балеарских островов в Испании.

"Уикенд в раю", – подписала снимок актриса.

Журналистам удалось узнать, что Анджело успешно занимается торговлей недвижимостью, живет в Цюрихе, но также много времени проводит на Ибице. С актрисой Шэрон он познакомился в Санкт-Мориц в декабре прошлого года во время своей деловой поездки в Швейцарию.

Таким образом 60-летняя актриса закрутила роман с 41-летним итальянским предпринимателем. Иностранные СМИ даже поговаривали, что пара планирует помолвку, однако недавно стало известно об их неожиданном расставании. Слухи подтвердил сам Боффа в одном из недавних интервью, однако, судя по новому фото, пара снова вместе и счастливо проводит время вместе.