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Шэрон Стоун возобновила отношения с молодым бойфрендом

Смотрите фото (3)
Шэрон Стоун
22:51 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 60-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун показала романтическое фото, на котором отдыхает со своим молодым бойфрендом.

Соответствующий снимок появился на Instagram странице Шэрон вчера, 2 октября. На нем звезда кино сидит спиной к камере, а ей на ноги нежно прилег любимый Анджело. Перед ними виднеются волшебные пейзажи Балеарских островов в Испании.

"Уикенд в раю", – подписала снимок актриса.

Журналистам удалось узнать, что Анджело успешно занимается торговлей недвижимостью, живет в Цюрихе, но также много времени проводит на Ибице. С актрисой Шэрон он познакомился в Санкт-Мориц в декабре прошлого года во время своей деловой поездки в Швейцарию.

Таким образом 60-летняя актриса закрутила роман с 41-летним итальянским предпринимателем. Иностранные СМИ даже поговаривали, что пара планирует помолвку, однако недавно стало известно об их неожиданном расставании. Слухи подтвердил сам Боффа в одном из недавних интервью, однако, судя по новому фото, пара снова вместе и счастливо проводит время вместе.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Анджело Боффа, Бойфренд, Отношения, Пара, Шэрон Стоун.
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