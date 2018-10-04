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Анджелина Джоли призналась, что скучает за разговорами с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли
09:07 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли загружает себя работой, чтобы не думать о бывшем муже.

43-летняя актриса не раз признавалась в СМИ, что не нуждается в подругах, так как ей хватает общения с мужем. Прошло уже 2 года, как одна из самых красивых пар Голливуда рассталась, при чем не мирно и тихо, а со скандалами и взаимными обвинениями.

На днях близкий к Брэду Питту источник сообщил, что актер не жалеет о разрыве с Джоли, поэтому о воссоединении пары не может быть и речи. Звездный блондин даже составил завещание, чтобы его дети не остались без наследства, так как подозревает, что Анджелина может забрать все его деньги себе. Он глубоко разочарован поведением "бывшей", которая ранее обвиняла его в избиениях и жестоком обращении с детьми.

Сейчас Джоли с теплой ностальгией вспоминает разговоры с экс-супругом (пока неофициально). "Энджи вспоминает разговоры с мужем каждый день. Она восстановилась после расставания и сожалеет о неудачном браке с Брэдом, но есть лишь одна вещь, с которой она продолжает бороться – разговоры с Питтом, которые сейчас крайне редки, и чаще через помощника".

Похоже, что после скандального расставания 43-летняя Джоли ощущает внутреннюю пустоту. "По мере того, как ее время, проведенное без Брэда, растет, Анджелина думает о связи со своим бывшим лучшим другом и любовником каждый день", - продолжил инсайдер.

"Она скучает о взлетах и падениях жизни и по разговорах с Питтом. Анджелина чувствует, что прекращение диалогов с Брэдом оставило дыру в ее сердце, она не уверена, что она когда-нибудь сможет исцелиться полностью", - рассказал аноним. Скорей всего актриса использует работу, как способ занять себя и не слишком много думать об уходе 54-летнего Питта.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Муж, Развод, Разговоры, Разговоры с мужем.
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