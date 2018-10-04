Мужская измена: в чем кроются ее причины и как избежать адюльтера

Измена...Кто из нас не сталкивался с этим понятием? С самой юности в бразильских сериалах и фильмах мы видим, как некая Хуанита безумно влюбленна в Карлоса и вроде бы все хорошо, но вот в один момент все рушится с появлением в их жизни Марии. И вот здесь начинаются настоящие страсти. Конечно, жизнь - это не сериал, но и в ней случаются события поярче и трагичнее выдуманных сценаристами.

С началом новых отношений каждая женщина надеется, что именно он - это тот, кто сделает ее счастливой, будет заботиться, носить на руках и никогда не предаст. В конфетно-букетный период все так и происходит: мужчина в восторге от своей дамы, дарит ей цветы, подарки; женщина считает его самым лучшим, сильным, делает комплименты и приятные мелочи. Но вот проходит определенный период и ситуация меняется: мы начинаем замечать не только хорошее в своем партнере, но и недостатки; чувство того, что ты "обладаешь" кем-то переполняет нас и мы позволяем себе быть излишне резкими в общении, а желание уличить за чем-то плохим переполняет нашу суть. Этот период - самая плодотворная почва для измен.

Так почему же мужчина изменяет? Что движет им? В чем главные причины адюльтера? Эти вопросы давно терзают женскую половину человечества. Давайте же попробуем разобраться в них.

Одной из главных причин мужских измен является потеря интереса к своей второй половинке. Фраза "в женщине должна быть загадка" стара, как мир. И в ней есть доля правды. Мужчина желает добиваться своей дамы, всю жизнь разгадывать ее, как ребус. В начале отношений мы стараемся быть загадочными, интриговать партнера, усовершенствуемся, чтобы быть хорошим собеседником. Но со временем, познав друг друга, мы расслабляемся и погружаемся в рутину жизни: проснуться, позавтракать, пойти на работу, вернуться, приготовить ужин, поразговаривать за ужином о той же работе и уснуть. Банально да? Но такая ситуация встречается в каждой второй семье. И вот тогда мужчина начинает смотреть вокруг...и что он видит? Множество девушек, которые, как ему кажется, намного интересней его любимой.

Как решить эту проблему: не забывайте о своих хобби и увлечениях, ходите вместе в кино/театр/концерты, обсуждайте не только быт и работу, но и общие интересы.

Второй причиной измен является беспочвенная ревность. Психологи утверждают, что к ревности более склонны неуверенные в себе люди. Когда вы понимаете, что он может найти кого-то получше, то начинаете искать "сигналы" измены. И здесь начинаются бесконечные звонки, рытье в телефонной книге, переписках, скандалы. После такого "мозгового штурма", естественно, мужчина подумает: "Ну если она все равно мне не верит, так что я теряю?".

Решение: усовершенствуйте себя и не ставьте мужчину в центре своей "вселенной". Окружите себя широким кругом общения, в котором будут как женщины, так и мужчины. Так, ваш избранник будет видеть, что вы интересны не только ему.

Третья причина измен - из страстной и всегда опрятной богини дама превращается в домохозяйку с немытой головой. В начале отношений вы часами собирались на свидание: красивый макияж, прическа, депиляция, одета с иголочки и всегда приятно пахнущая. Проходит время, мы привыкаем друг к другу и не стыдимся быть самими собой, забываем, что мужчина все же любит глазами, и хоть иногда хочет видеть все ту же богиню.

Решение: не бойтесь тратить больше времени на уход за собой. Старайтесь удивлять партера своим шикарным внешним видом хоть раз в неделю. Ну а о депиляции, мытье головы и приятных ароматах грех забывать!

Четвертая причина - он не чувствует себя МУЖЧИНОЙ. Большинство женщин властны по своей натуре и хотят все взять в свои руки. Но если мужчина ничего не будет решать в жизни вашей семьи, то вскоре он почувствует себя ненужным и отправится искать ту, которая будет заинтересована в его защите и мыслях.

Решение: все проблемы решайте вместе, советуйтесь, не делайте все сами. Просить помощи - не стыдно!

Пятая причина - угасание сексуального интереса и жажда "острых" ощущений. Вспомните, как в первые месяцы знакомства вы хотели друг друга всегда и везде! А теперь за бытовыми проблемами остается все меньше времени и желания на сексуальную жизнь. Или же секс стал однообразным и скучным. Да, вы знаете, как доставить партнеру удовольствие, но идете по "протоптанной тропинке".

Решение: не бойтесь экспериментировать и говорить друг с другом о своих желаниях.

Шестая причина - измена по пьяни. Огромный процент измен происходит случайно, просто на корпоративе много выпили, и захотелось тех самых "острых" ощущений. Зачастую такие связи не продолжаются долго, потому что мужчина в них не очень заинтересован. Но, если отношения затянулись - все было совсем не случайно, и партнеры давно приглядывались друг к другу.

Решение - чаще бывайте со своим мужчиной на корпоративах и праздниках. А если измена уже случилась, задумайтесь - нужен ли вам такой спутник жизни?

Седьмая причина - ищет друга на стороне. У вас хорошая семейная жизнь, есть общие интересы и отличный секс, но вы чувствуете, что мужчина отдаляется. Он не может рассказать вам все, боится осуждения и начинает искать поддержки на стороне.

Решение: помните, что вы любимая, а не мать, которая воспитывает. Не осуждайте поступки, а попытайтесь разобраться в них. Станьте опорой для своего партнера.

Мы разобрали с вами самые распространенные причины измен, но в жизни их гораздо больше, ведь, как говорил классик: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

Просто помните, что отношения - это огромная работа...работа двоих. Не бойтесь разговаривать друг с другом, озвучивать свои желания и претензии (в корректной форме). И если вы по-настоящему любите друг друга, то сможете преодолеть все жизненные невзгоды.