День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов

Что подарить классному руководителю: блокноты и органайзеры

Миссия классного руководителя – организовать жизнь класса так, чтобы обучение было плодотворным, а общение приятным. Залог его успешной работы – дисциплинированные и послушные ученики, но разнообразные канцелярские помощники тоже не будут лишними. Например, блокнот. Это может быть стильный аксессуар в кожаной обложке с возможностью менять блоки, или блокнот с твердой деревянной обложкой, в котором удобно делать записи даже на ходу. У мастера можно заказать гравировку: рисунок или памятную надпись, например "С любовью от дебоширов из 5-А". Также "классной маме" пригодится настольный органайзер, но не пластиковый из ближайшего магазина, а дизайнерский деревянный.

Подарки для учителя биологии: флорариум

Композиция из вечнозеленых суккулентов – подарок, который не стыдно вручить любому педагогу. Однако биолога он заинтересует больше всего, ведь флорариум – композиция из растений, которые не только гармонируют между собой по цвету и внешнему виду, но и хорошо уживаются. Самые популярные флорариумы – геометрические, в стеклянных емкостях. Также можно заказать композиции в керамических, деревянных и бетонных кашпо любого размера.

Что подарить учителю физкультуры: светильник-мяч или медальница

Подарки для учителя, который приучает к здоровому образу жизни и растит будущих чемпионов, должны быть соответствующими. Например, холдер для хранения медалей, который будет напоминать об успехах тренера и его подопечных. Медальница крепится на стену, конечно, на видном месте, ее можно дополнить полочкой для кубков и украсить гравировкой. Еще один вариант подарка – светильник из акрила в форме мяча.

Какой подарок выбрать учителю английского языка: часы с достопримечательностями Англии или США

Хотя учитель английского чуть ли не каждый день слышит: "London is the capital of Great Britain", однако его любовь к английской или американской культуре не угасает. Пригодятся настенные часы со знаменитым Биг Беном или панорамой Вашингтона. Мастера тщательно вырезают каждую деталь из тонкой березовой фанеры. Поэтому часы будут эстетически радовать всех поклонников английского языка и напоминать, что время идет, поэтому следует путешествовать.

Подарок для учителя литературы: плед и набор чая

Осень за окном и любовь к книгам диктуют нам, что лучше подарить учительнице литературы – теплый плед из мягкой плюшевой пряжи или теплой мериносовой шерсти. В отличие от одеяла из синтетической ткани, он не электризуется, поэтому в него приятно завернуться и провести вечер или выходной за любимым романом. А чтобы было еще больше удовольствия от чтения, подарите красивую коробку с набором травяных чаев, дополненную печеньем, джемами и свечами.

Что подарить учителю географии: скретч-карты

Для настоящего географа карт никогда не бывает много. Особенно если это очень детальная скретч-карта Украины или горных вершин Карпат в стильном тубусе. В коробочке с картой есть все необходимое: булавки, чтобы помечать интересные места, монетка и фетра, чтобы стирать покрытие оттуда, где уже удалось побывать. Этот подарок будет мотивировать к планированию путешествий и экскурсий.

Подарок для учителя истории: тематический набор пряников

Сладости к празднику – это не обязательно одинаковые коробки конфет для всех. Альтернативой станут наборы пряников в форме книги с названием предмета, цветов. Кондитеры используют натуральные, безопасные красители и ингредиенты высокого качества. Поэтому удовольствие от вкуса без вреда для здоровья гарантировано. Кроме того, их можно украсить надписью, например, с любимой датой учителя или историческим периодом – эпоха Возрождения, Новое время или 2022 – год выпуска невежд из 8-Б.

Универсальный подарок: чашка

Учитель постоянно что-то рассказывает, объясняет, отвечает на вопросы, а это требует не только знаний и умения общаться, но и напряжения голосовых связок. Поэтому пить чай для педагога – профессиональная необходимость. А если у него есть собственная чашка ручной работы с веселой надписью и авторским рисунком, то чаепитие превращается в приятный ритуал.