Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4563578-byivshaya-devushka-printsa-garri-kressida-bonas-snyalas-goloy-radi-dobrogo-dela.html
Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас снялась голой ради доброго дела
Смотрите фото (3)
Новости шоу бизнеса: Бывшая девушка принца Гарри, британская модель Крессида Бонас сфотографировалась обнаженной для кампании против злоупотребления рыбалкой "Fishlove".
Вместе с девушкой в проекте приняли участие американская актриса Элизабет Макговерн, дочь Майкла Джексона Пэрис и другие знаменитости.
На черно-белом кадре 29-летняя Крессида позирует обнаженной, прижимая к груди небольшую акулу.
"Злоупотребление рыбалкой не только разрушает нашу прекрасную подводную жизнь, но и вредит прибрежным жителям. Оно приводит к безработице и наносит вред тем, кто зависит от океана", – заявила модель.
Телеграф