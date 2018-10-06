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Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас снялась голой ради доброго дела

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Крессида Бонас
13:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Бывшая девушка принца Гарри, британская модель Крессида Бонас сфотографировалась обнаженной для кампании против злоупотребления рыбалкой "Fishlove".

Вместе с девушкой в проекте приняли участие американская актриса Элизабет Макговерн, дочь Майкла Джексона Пэрис и другие знаменитости.

На черно-белом кадре 29-летняя Крессида позирует обнаженной, прижимая к груди небольшую акулу.

"Злоупотребление рыбалкой не только разрушает нашу прекрасную подводную жизнь, но и вредит прибрежным жителям. Оно приводит к безработице и наносит вред тем, кто зависит от океана", – заявила модель.

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Новости шоу бизнеса, Fishlove, Знаменитость, Крессида Бонас, Принц Гарри, Рыба, Фото.
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