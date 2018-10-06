Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас снялась голой ради доброго дела

Вместе с девушкой в проекте приняли участие американская актриса Элизабет Макговерн, дочь Майкла Джексона Пэрис и другие знаменитости.

На черно-белом кадре 29-летняя Крессида позирует обнаженной, прижимая к груди небольшую акулу.

"Злоупотребление рыбалкой не только разрушает нашу прекрасную подводную жизнь, но и вредит прибрежным жителям. Оно приводит к безработице и наносит вред тем, кто зависит от океана", – заявила модель.