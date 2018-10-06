Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4565037-smi-dzhennifer-garner-i-ben-afflek-ofitsialno-razvelis.html
СМИ: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек официально развелись
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Новости шоу бизнеса: Еще одна голливудская чета официально развелась. Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек подписали документы о разрыве брака.
Пара не живет вместе с 2015 года. Однако теперь Дженнифер Гарнер решила окончательно положить конец браку с Беном Аффлеком.
Накануне подписания документов актер пришел в дом своей экс-возлюбленной, где они в присутствии адвокатов согласовали все вопросы. Развод Бена и Дженнифер состоялся 4 октября.
"Мы с Беном остались друзьями. Для нас в этом не было никаких трудностей", – ранее рассказывала Дженнифер Гарнер.
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