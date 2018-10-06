СМИ: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек официально развелись

Пара не живет вместе с 2015 года. Однако теперь Дженнифер Гарнер решила окончательно положить конец браку с Беном Аффлеком.

Накануне подписания документов актер пришел в дом своей экс-возлюбленной, где они в присутствии адвокатов согласовали все вопросы. Развод Бена и Дженнифер состоялся 4 октября.

"Мы с Беном остались друзьями. Для нас в этом не было никаких трудностей", – ранее рассказывала Дженнифер Гарнер.