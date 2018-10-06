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Вера Брежнева показала поклонникам сестер

Вера Брежнева
21:39 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда опубликовала в Instagram фото с двумя своими сестрами Викой и Настей.

Популярная исполнительница Вера Брежнева показала публике своих сестер-близняшек. Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. На нем Вера сидит за рулем автомобиля, а ее сестры, Анастасия и Виктория, рядом в салоне. При этом все три девушки с распущенными светлыми волосами очень похожи.

 
 
 
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Sorelle

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Sorelle" – подписала снимок Брежнева, что в переводе с итальянского означает "сестры". "У меня троится в глазах", "Все одинаковые", "Вы все так похожи", – пишут под ним фанаты.

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Новости шоу бизнеса, Вера Брежнева, Певица, Публикация, Сестры, Снимок.
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