Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4565698-vera-brezhneva-pokazala-poklonnikam-sester.html
Вера Брежнева показала поклонникам сестер
21:39 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Звезда опубликовала в Instagram фото с двумя своими сестрами Викой и Настей.
Популярная исполнительница Вера Брежнева показала публике своих сестер-близняшек. Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. На нем Вера сидит за рулем автомобиля, а ее сестры, Анастасия и Виктория, рядом в салоне. При этом все три девушки с распущенными светлыми волосами очень похожи.
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"Sorelle" – подписала снимок Брежнева, что в переводе с итальянского означает "сестры". "У меня троится в глазах", "Все одинаковые", "Вы все так похожи", – пишут под ним фанаты.
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