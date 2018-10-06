Вера Брежнева показала поклонникам сестер

Популярная исполнительница Вера Брежнева показала публике своих сестер-близняшек. Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. На нем Вера сидит за рулем автомобиля, а ее сестры, Анастасия и Виктория, рядом в салоне. При этом все три девушки с распущенными светлыми волосами очень похожи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sorelle Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 4 Окт 2018 в 12:02 PDT

"Sorelle" – подписала снимок Брежнева, что в переводе с итальянского означает "сестры". "У меня троится в глазах", "Все одинаковые", "Вы все так похожи", – пишут под ним фанаты.