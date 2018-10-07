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Дженнифер Лопес показала поклонникам снимок с детьми

Дженнифер Лопес
09:09 Сегодня Телеграф
segodnya.u
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная певица показала трогательное фото с детьми.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес умилила сеть трогательным архивным фото. Новый снимок она разместила на своей странице в Instagram, на котором изображена с детьми: певица взяла близнецов под руки приобняв.

"Я и мои кокосики", – забавно подписала фото Лопес.

 
 
 
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Me and my lil coconuts #godblessedme #thankfuleveryday

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Дженнифер Лопес встречалась со многими знаменитыми мужчинами, но узами брака связала себя с певцом Марком Энтони в 2004 году, когда ей было 35 лет. В 2008 у супругов родились близнецы – Максимилиан и Эмми. Спустя три года после рождения детей пара розвелась.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Дети, Дженнифер Лопес, Певица, Публикация, Снимок.
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