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Дженнифер Лопес показала поклонникам снимок с детьми
09:09 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Известная певица показала трогательное фото с детьми.
Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес умилила сеть трогательным архивным фото. Новый снимок она разместила на своей странице в Instagram, на котором изображена с детьми: певица взяла близнецов под руки приобняв.
"Я и мои кокосики", – забавно подписала фото Лопес.
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Дженнифер Лопес встречалась со многими знаменитыми мужчинами, но узами брака связала себя с певцом Марком Энтони в 2004 году, когда ей было 35 лет. В 2008 у супругов родились близнецы – Максимилиан и Эмми. Спустя три года после рождения детей пара розвелась.
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