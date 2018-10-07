Дженнифер Лопес показала поклонникам снимок с детьми

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес умилила сеть трогательным архивным фото. Новый снимок она разместила на своей странице в Instagram, на котором изображена с детьми: певица взяла близнецов под руки приобняв.

"Я и мои кокосики", – забавно подписала фото Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me and my lil coconuts #godblessedme #thankfuleveryday Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 5 Окт 2018 в 10:03 PDT

Дженнифер Лопес встречалась со многими знаменитыми мужчинами, но узами брака связала себя с певцом Марком Энтони в 2004 году, когда ей было 35 лет. В 2008 у супругов родились близнецы – Максимилиан и Эмми. Спустя три года после рождения детей пара розвелась.