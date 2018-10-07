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"Женский Квартал" 1 выпуск: премьера нового шоу студии "Квартал 95" (Видео)

Женский Квартал
12:06 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В субботу, 6 октября, на телеканале "1+1" состоялась премьера нового юмористического проекта "Женский Квартал".

Участниками шоу стали 14 талантливых и известных представительниц прекрасной половины человечества Елена Кравец, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова, Татьяна Песик, Ирина Сопонару, Валерия Товстолес, Екатерина Никитина и Александра Машлятина, Настя Короткая, Анастасия Евтушенко и вокалисты "Голосу країни" Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе. Девушки рассказали, что в каждом из выпусков с юмором будут обыграны ситуации, в которые точно попадали зрительницы "Женского Квартала" и их подруги.

"Женский Квартал": на съемках проекта Зеленского пытались избить

В первом выпуске участницы проекта шутили об отдыхе на море со своими избранниками и заседании суда по делу об ограблении банка, которое совершил симпатичный преступник Владимир Шумко.

Полный выпуск

"Концерт только начался, а я уже понимаю, насколько здесь все по-другому, – признается Елена Кравец прямо на сцене – необычное ощущение, когда ты переодеваешься в общей гримерке и на тебя никто не пялится". Но мужчины, по словам Кравец, все же будут появляться в шоу. Ведущим, например, будет Владимир Зеленский. Также в премьерном выпуске зрители увидели специальных гостей Евгения Кошевого, Александра Пикалова, Василия Вирастюка, Романа Мищерякова и Владимира Шумка.

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