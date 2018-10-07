Злата Огневич показала романтичные осенние снимки

Украинская певица Злата Огневич предстала в новом образе. Арстистка снялась в романтичной фотосессии, опубликовав новые фото на своей станице в Instagram.

Злата позирует в романтичном образе, стоя возле грациозного коня. На певице надет лекгий мохеровый свитер, спущенный на одно плечо, что придает образу Златы невероятной женственности.