Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4568560-zlata-ognevich-pokazala-romantichnyie-osennie-snimki.html
Злата Огневич показала романтичные осенние снимки
Смотрите фото (3)
15:51 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певица разместила нежные фото на странице в соцсети.
Украинская певица Злата Огневич предстала в новом образе. Арстистка снялась в романтичной фотосессии, опубликовав новые фото на своей станице в Instagram.
Злата позирует в романтичном образе, стоя возле грациозного коня. На певице надет лекгий мохеровый свитер, спущенный на одно плечо, что придает образу Златы невероятной женственности.
Телеграф