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Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске

Танцы со звездами 2018
17:19 Сегодня Телеграф
obozrevatel.com
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 7 октября, в эфире телеканала "1+1" пройдет седьмой выпуск пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами".

На этой неделе соведущей шоумена Юрия Горбунова станет украинская певица, победительница проекта 2017 года Наталья Могилевская.

На этот раз вечер пройдет под темой "Вечер легенд". 8 оставшихся на проекте пар будут удивлять членов жюри подготовленными танцевальными номерами и поделятся своими откровенными историями.

А Наталья Могилевская не только составит компанию Юрию Горбунову, но и исполнит песню - какую именно пока секрет. "За эти годы вместе Вас ждёт очень открытая и нежная Премьера. Простите если что-то не так, если пропадаю, нервничаю или что-то ещё. Но я люблю вас и много лет делаю все это только для Вас", - написала Наталья у себя в Instagram.

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Напомним, по итогам шестого выпуска, который состоялся 30 сентября, шоу покинули Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров . В зоне риска в тот раз также оказались Руслан Сеничкин и Яна Цибульская и пара Денис Беринчик - Катерина Белявская.

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