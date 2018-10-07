Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске

На этой неделе соведущей шоумена Юрия Горбунова станет украинская певица, победительница проекта 2017 года Наталья Могилевская.

На этот раз вечер пройдет под темой "Вечер легенд". 8 оставшихся на проекте пар будут удивлять членов жюри подготовленными танцевальными номерами и поделятся своими откровенными историями.

А Наталья Могилевская не только составит компанию Юрию Горбунову, но и исполнит песню - какую именно пока секрет. "За эти годы вместе Вас ждёт очень открытая и нежная Премьера. Простите если что-то не так, если пропадаю, нервничаю или что-то ещё. Но я люблю вас и много лет делаю все это только для Вас", - написала Наталья у себя в Instagram.

Напомним, по итогам шестого выпуска, который состоялся 30 сентября, шоу покинули Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров . В зоне риска в тот раз также оказались Руслан Сеничкин и Яна Цибульская и пара Денис Беринчик - Катерина Белявская.