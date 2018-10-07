Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца

Пиппа Миддлтон ведет свою авторскую колонку в интернет-издании Waitrose. Там девушка делится подробностями своего интересного положения.

Раньше сестра Кейт Миддлтон говорила о том, что лучшая активность для беременных - это плаванье. Сейчас будущая мама перешла на более спокойный вид спорта. Пиппа занимается медитацией и растяжкой.

Женщина утверждает, что медитация помогает обрести гармонию и спокойствие во всем теле. Такое состояние Миддлтон сравнивает с глубоким сном. Именно медитация восстанавливает силы и жизненную энергию беременной девушки.

"Сначала я была настроена на практику медитации скептически, но после занять на протяжении последнего месяца заметила колоссальную разницу моего психологического состояния. Я медитирую дважды в день, приблизительно по 20 минут".

Также Пиппа добавила, что в последнее время часто выполняет упражнение на растяжку и считает ее очень полезной. Главное подобрать безопасные позиции, которые подойдут под конкретный срок беременности.

Кроме этого, Миддлтон советует всем девушкам в положении прогулку на свежем воздухе, уверяя, что она поможет хорошо чувствовать себя до самих родов.