День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине прошли тактические учения с боевой стрельбой
В Украине прошли тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Новая программа: киевляне смогут меньше платить за отопление
Новая программа: киевляне смогут меньше платить за отопление
Новости: Шахтер не смог обыграть Зарю в Харькове
Шахтер не смог обыграть Зарю в Харькове
Новости: Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца

Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца

Пиппа Миддлтон
20:05 Сегодня Телеграф
Хочу
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа готовится в октябре стать мамой.

Пиппа Миддлтон ведет свою авторскую колонку в интернет-издании Waitrose. Там девушка делится подробностями своего интересного положения.

Раньше сестра Кейт Миддлтон говорила о том, что лучшая активность для беременных - это плаванье. Сейчас будущая мама перешла на более спокойный вид спорта. Пиппа занимается медитацией и растяжкой.

Женщина утверждает, что медитация помогает обрести гармонию и спокойствие во всем теле. Такое состояние Миддлтон сравнивает с глубоким сном. Именно медитация восстанавливает силы и жизненную энергию беременной девушки.

"Сначала я была настроена на практику медитации скептически, но после занять на протяжении последнего месяца заметила колоссальную разницу моего психологического состояния. Я медитирую дважды в день, приблизительно по 20 минут".

Кира Найтли рассказала, как должна выглядеть женщина после рождения ребенка

Также Пиппа добавила, что в последнее время часто выполняет упражнение на растяжку и считает ее очень полезной. Главное подобрать безопасные позиции, которые подойдут под конкретный срок беременности.

Кроме этого, Миддлтон советует всем девушкам в положении прогулку на свежем воздухе, уверяя, что она поможет хорошо чувствовать себя до самих родов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременность, Королевская семья, Первенец, Пиппа Миддлтон, Пиппа Мэтьюз, Сестра Кейт Миддлтон, Советы беременным.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Хайди Клум подловили за покупками побрякушек к Хэллоуину Джейми Дорнан готовится снова стать отцом Кайли Дженнер снова примеряла латексное платье

Последние новости

Dell представила самый тонкий игровой ноутбук В Болгарии жестоко убили журналистку "Жигули" полностью уничтожены: под Харьковом произошло смертельное ДТП
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
20:44 Китай арестовал "пропавшего" главу Интерпола
20:43 Google Chrome перестанет работать на многих Android-устройствах
20:41 Ливерпуль и Манчестер Сити не сумели определить победителя в матче АПЛ
20:34 Жену премьер-министра Израиля судят за растрату бюджетных средств
20:20 Капитан Шахтера получил травму в матче против Зари
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США угрожает новая природная стихия
США угрожает новая природная стихия
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Новости: Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь