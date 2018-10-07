Появились новые подробности о свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка

На свадьбе принцессы Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбенка, в связи с которой в Великобритании разразился небольшой скандал, будет играть любимый гимн принцессы Дианы.

Предложила такую идею Сара Фергюссон, мать Евгении, которая была подругой Дианы. Они сблизились после того, как вышли замуж за братьев Чарльза и Эндрю, с которыми, к слову, обе и развелись.

Речь идет о гимне "I Vow To Thee My Country", который, по словам самой леди Ди, она любила еще со школьной скамьи. Мелодия играла на свадьбе Дианы и Чарльза в 1981 году, а затем и в 1997-м, на ее похоронах. Сара Фергюссон считает, что гимн станет приятным сюрпризом для ее племянников – Уильяма и Гарри.

Как сообщалось ранее, свадебная церемония принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка состоится 12 октября в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.