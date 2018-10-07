Появились новые подробности о свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка
Новости шоу бизнеса: На свадьбе принцессы Евгении прозвучит одна из любимых песен принцессы Дианы.
На свадьбе принцессы Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбенка, в связи с которой в Великобритании разразился небольшой скандал, будет играть любимый гимн принцессы Дианы.
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Предложила такую идею Сара Фергюссон, мать Евгении, которая была подругой Дианы. Они сблизились после того, как вышли замуж за братьев Чарльза и Эндрю, с которыми, к слову, обе и развелись.
Речь идет о гимне "I Vow To Thee My Country", который, по словам самой леди Ди, она любила еще со школьной скамьи. Мелодия играла на свадьбе Дианы и Чарльза в 1981 году, а затем и в 1997-м, на ее похоронах. Сара Фергюссон считает, что гимн станет приятным сюрпризом для ее племянников – Уильяма и Гарри.
Как сообщалось ранее, свадебная церемония принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка состоится 12 октября в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.