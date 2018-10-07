День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новости: Появилась карта заминированного Донбасса
Появилась карта заминированного Донбасса
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: Появились новые подробности о свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка
Появились новые подробности о свадьбе принцессы Евгении

Появились новые подробности о свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк
18:15 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На свадьбе принцессы Евгении прозвучит одна из любимых песен принцессы Дианы.

На свадьбе принцессы Евгении и ее возлюбленного Джека Бруксбенка, в связи с которой в Великобритании разразился небольшой скандал, будет играть любимый гимн принцессы Дианы.

Свадьба принцессы Евгении: жители Британии подписали петицию против церемонии 

Предложила такую идею Сара Фергюссон, мать Евгении, которая была подругой Дианы. Они сблизились после того, как вышли замуж за братьев Чарльза и Эндрю, с которыми, к слову, обе и развелись.

Речь идет о гимне "I Vow To Thee My Country", который, по словам самой леди Ди, она любила еще со школьной скамьи. Мелодия играла на свадьбе Дианы и Чарльза в 1981 году, а затем и в 1997-м, на ее похоронах. Сара Фергюссон считает, что гимн станет приятным сюрпризом для ее племянников – Уильяма и Гарри.

Как сообщалось ранее, свадебная церемония принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка состоится 12 октября в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, I Vow To Thee My Country, Джек Бруксбенк, Королевская семья, Невеста, Принцесса Диана, Принцесса Евгения, Принцесса Евгения Йоркская, Сара Фергюссон, Свадьба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

"Женский Квартал" 1 выпуск: премьера нового шоу студии "Квартал 95" (Видео) Олег Винник рассказал правду о фильме "Скажене весілля" Ирэна Карпа снова надела свадебное платье

Последние новости

Джамала поздравила всех с Днем учителя и рассказала о своей учебе в школе В российской тюрьме взбунтовались заключенные Украинки заняли третье место на чемпионате мира по баскетболу 3х3
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
19:04 "Жигули" полностью уничтожены: под Харьковом произошло смертельное ДТП
19:04 Олимпик уступил Динамо в дебютном матче под руководством Шевчука
19:00 Голливудская актриса украинского происхождения страстно поцеловалась с мужем на публике
18:55 В Киеве изменят маршрут одного из троллейбусов
18:51 Баскетбол: "Одесса" в невероятном матче обыграла "Химик"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь