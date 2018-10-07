Вероника Дидусенко требует извинений от Комитета конкурса "Мисс Украина"

Жюри конкурса лишили победительницу Веронику Дидусенко титула и короны. Главной причиной дисквалификации Вероники является "сокрытие факта о семейном положении".

Веронику Дидусенко оскорбили слова одного из членов жюри, актера Богдана Юсипчука. Девушка требует официальных извинений от Комитета конкурса.

Сам Осипчук сказал, что не правильно ставить в пример всем девушкам именно Веронику. В 19 лет она успела родить ребенка и развестись. По словам актера, это не самый лучший показатель.

Напомним, что Дидусенко скрыла от судей 4-х летнего сына и тот факт, что она была замужем. Именно это послужило лишить девушку титула и короны "Мисс Украина 2018". Жюри выбрали на место Вероники другую участницу, 19-летнюю Леонилу Гузь из Херсона.

Вероника Дидусенко после скандала решила организовать кампанию с целью отменить дискриминационные, по ее мнению, правила конкурса красоты. Теперь девушка требует официальных извинений от Комитета "Мисс Украина".