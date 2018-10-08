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В Сети раскритиковали новый образ Мелании Трамп

Мелания Трамп
14:22 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости шоу бизнеса: Первая леди США Мелания Трамп завершила свое африканское турне поездкой в Египет. До этого она была в Гане, Кении и Малави.

Во время рабочего визита в Египет Мелании Трамп удалось совершить единственную экскурсию в Гизу к сфинксу и пирамидам. Для поездки она выбрала образ, напоминающий один из костюмов Мерил Стрип в фильме Из Африки. Свободные брюки песочного оттенка, укороченный бежевый пиджак Ralph Lauren, белая рубашка Сhаnеl, шляпа и балетки Chanel.

Мелания Трамп скопировала образ героини известного фильма "Из Африки"

К этому наряду Мелания подошла более продуманно, чем к образу для поездки в Кению, который вызвал настоящий скандал. В Кении жена президента Америки надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев, чем спровоцировала бурю негатива в СМИ.

 Образ, выбранный для путешествия в Египет, тоже не обошелся без насмешек. Его уже сравнили со сценическим костюмом Майкла Джексона  в котором он в 1988 году снялся в клипе на песню Smooth Criminal.

 Но, не только с Джексоном сейчас сравнивают Меланию Трамп. 

Пользователям Сети вспомнился и главный соперник героя Харрисона Форда в фильме Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега – Рене Беллок, которого сыграл Пол Фриман.

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Новости шоу бизнеса, Африка, Египет, Из Африки, Костюм, Мелания Трамп, Образ, Снимки, Стиль.
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