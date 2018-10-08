В Сети раскритиковали новый образ Мелании Трамп

Во время рабочего визита в Египет Мелании Трамп удалось совершить единственную экскурсию в Гизу к сфинксу и пирамидам. Для поездки она выбрала образ, напоминающий один из костюмов Мерил Стрип в фильме Из Африки. Свободные брюки песочного оттенка, укороченный бежевый пиджак Ralph Lauren, белая рубашка Сhаnеl, шляпа и балетки Chanel.

К этому наряду Мелания подошла более продуманно, чем к образу для поездки в Кению, который вызвал настоящий скандал. В Кении жена президента Америки надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев, чем спровоцировала бурю негатива в СМИ.

Образ, выбранный для путешествия в Египет, тоже не обошелся без насмешек. Его уже сравнили со сценическим костюмом Майкла Джексона в котором он в 1988 году снялся в клипе на песню Smooth Criminal.

Но, не только с Джексоном сейчас сравнивают Меланию Трамп.

Пользователям Сети вспомнился и главный соперник героя Харрисона Форда в фильме Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега – Рене Беллок, которого сыграл Пол Фриман.