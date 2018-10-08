Актер Брэдли Купер купил для своей жены, модели Ирины Шейк, и дочери новый дом в в Нью-Йорке.

43-летний Брэдли Купер и модель Ирина Шейк решили обустроиться в Нью-Йорке. Стало известно, что актер раскошелился и приобрел целый дом на Манхэттене.