Актер Брэдли Купер купил для своей жены, модели Ирины Шейк, и дочери новый дом в в Нью-Йорке.
43-летний Брэдли Купер и модель Ирина Шейк решили обустроиться в Нью-Йорке. Стало известно, что актер раскошелился и приобрел целый дом на Манхэттене.
43-летний Брэдли Купер и модель Ирина Шейк решили обустроиться в Нью-Йорке. Стало известно, что актер раскошелился и приобрел целый дом на Манхэттене.
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