Роуз Макгоуэн раскритиковала движение против домогательств #MeToo

44-летняя актриса Роуз Макгоуэн неоднократно высказывалась относительно сексуальных домогательств в Голливуде и поднимала тему харассмента. Позже при поддержке других женщин, она стала инициатором движения #MeToo против сексуальных домогательств. Однако на днях актриса назвала участников движения неудачниками.

Об отношении к движению #MeToo, которое посвящено тем женщинам, кто пережил насилие, Роуз рассказала в интервью изданию The Sunday Times.

"Это все чушь. Это все устраивается для того, чтобы они (жертвы насилия) якобы почувствовали себя лучше. А это просто ложь", – заявила актриса.

По словам Макгоуэн, протестные и благотворительные акции ничем не помогут и ничего не изменят. "Я знаю этих людей. Для них достаточно, что это хорошо выглядит на поверхности. Они не чемпионы, а просто неудачники", – добавила актриса.

Напомним, Макгоуэн продолжает судиться с продюсером Харви Вайнштейном. Как известно, звезда обвинила продюсера в сексуальных домогательствах, шантаже и насилии. Кроме того, против Вайнштейна выступило более 40 женщин, среди которых звезды Голливуда.