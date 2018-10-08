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Роуз Макгоуэн раскритиковала движение против домогательств #MeToo

Роуз Макгоуэн
15:49 Сегодня Телеграф
hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Роуз Макгоуэн назвала движение #MeToo враньем.

44-летняя актриса Роуз Макгоуэн неоднократно высказывалась относительно сексуальных домогательств в Голливуде и поднимала тему харассмента. Позже при поддержке других женщин, она стала инициатором движения #MeToo против сексуальных домогательств. Однако на днях актриса назвала участников движения неудачниками.

Об отношении к движению #MeToo, которое посвящено тем женщинам, кто пережил насилие, Роуз рассказала в интервью изданию The Sunday Times.

"Это все чушь. Это все устраивается для того, чтобы они (жертвы насилия) якобы почувствовали себя лучше. А это просто ложь", – заявила актриса.

Голливудская звезда Роуз МакГоуэн издала книгу о Харви Вайнштейне 

По словам Макгоуэн, протестные и благотворительные акции ничем не помогут и ничего не изменят. "Я знаю этих людей. Для них достаточно, что это хорошо выглядит на поверхности. Они не чемпионы, а просто неудачники", – добавила актриса.

Напомним, Макгоуэн продолжает судиться с продюсером Харви Вайнштейном. Как известно, звезда обвинила продюсера в сексуальных домогательствах, шантаже и насилии. Кроме того, против Вайнштейна выступило более 40 женщин, среди которых звезды Голливуда.

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Новости шоу бизнеса, MeToo, Актриса, движение против домогательств, Критика, Роуз Макгоуэн, Харви Вайнштейн.
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