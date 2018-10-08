Пэрис Хилтон посетила благотворительное мероприятие вместе с сестрой

Светские львицы Пэрис и Ники Хилтон были замечены на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, посвященном бездомным животным.

Пэрис и Ники Хилтон

Обе сестры в этот вечер выглядели на удивление скромно. Пэрис надела длинное летящее платье серого цвета с принтом из якорей, под которое подобрала лодочки на каблуке и черную сумку. В то же время Ники предпочла узкие джинсы, темную рубашку с принтом из перьев, лодочки и синий клатч.