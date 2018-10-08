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Пэрис Хилтон посетила благотворительное мероприятие вместе с сестрой
17:28 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Мероприятие было посвящено сбору средств для бездомных животных.
Светские львицы Пэрис и Ники Хилтон были замечены на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, посвященном бездомным животным.
Пэрис и Ники Хилтон
Обе сестры в этот вечер выглядели на удивление скромно. Пэрис надела длинное летящее платье серого цвета с принтом из якорей, под которое подобрала лодочки на каблуке и черную сумку. В то же время Ники предпочла узкие джинсы, темную рубашку с принтом из перьев, лодочки и синий клатч.
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