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Пэрис Хилтон посетила благотворительное мероприятие вместе с сестрой

Пэрис Хилтон
17:28 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Мероприятие было посвящено сбору средств для бездомных животных.

Светские львицы Пэрис и Ники Хилтон были замечены на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, посвященном бездомным животным. 

Пэрис и Ники Хилтон

Обе сестры в этот вечер выглядели на удивление скромно. Пэрис надела длинное летящее платье серого цвета с принтом из якорей, под которое подобрала лодочки на каблуке и черную сумку. В то же время Ники предпочла узкие джинсы, темную рубашку с принтом из перьев, лодочки и синий клатч.

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Новости шоу бизнеса, Голливуд, Знаменитости, Ники Хилтон, Пэрис Хилтон.
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