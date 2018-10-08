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Еще одна "мисс" потеряла свою корону и титул

Еще одна "мисс" потеряла свою корону и титул

Даниэла Зивков
17:55 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: "Мисс Австрия 2018" потеряла свой титул из-за нарушения условий лицензионного договора.

"Госпожа Зивков со времени ее избрания, несмотря на многочисленные замечания относительно правовой ситуации и предупреждения, неоднократно нарушила условия лицензионного договора", - заявил директор компании Miss Austria Corporation, которая владеет эксклюзивными коммерческими правами в отношении победительниц конкурса.

Отмечается, что избранная в сентябре 21-летняя жительница города Линц, без предварительного предупреждения и консультаций, выступала в СМИ, а также не использовала те продукты, которые были предусмотрены контрактом. В частности, в одном из журналов появилось фото с Даниэлой Зивков на фоне не той автомобильной марки, которая была предусмотрена лицензионным соглашением.

Новой "Мисс Австрия 2018" станет вице-мисс конкурса - "Мисс Форарльберг 2018" Изабелла Ион.

Напомним, что недавно похожая ситуация произошла и в Украине: 24 сентября стало известно, что 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко потеряла титул "Мисс Украина-2018" из-за нарушения требований конкурса, поскольку она скрыла, что была замужем.

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Новости шоу бизнеса, Даниэла Зивков, Конкурсы, Конкурсы красоты, Мисс Австрия 2018.
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