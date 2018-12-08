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Суббота, 08.12.2018
Ретроснимки, на которых запечатлены люди с очень экзотическими питомцами
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Ретроснимки, на которых запечатлены люди с очень экзотическими питомцами

Мода на эпатаж была популярна много лет назад, и сейчас вы в этом убедитесь! В качестве домашних животных, люди обычно заводят кошек и собак. Ну или попугая, хомячка, морскую свинку, наконец. Но некоторым людям этого мало. Впрочем, смотрите сами.
photochronograph.ru
Фото: photochronograph.ru
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Экзотические животные, Животные, Старые фотографии, Домашние питомцы, Ретроснимки.
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