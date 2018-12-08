Ретроснимки, на которых запечатлены люди с очень экзотическими питомцами

Мода на эпатаж была популярна много лет назад, и сейчас вы в этом убедитесь! В качестве домашних животных, люди обычно заводят кошек и собак. Ну или попугая, хомячка, морскую свинку, наконец. Но некоторым людям этого мало. Впрочем, смотрите сами.