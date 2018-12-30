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Воскресенье, 30.12.2018
Повседневная жизнь одесситов в 1980-х годах (Фото)
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Повседневная жизнь одесситов в 1980-х годах (Фото)

В 1982 году фотожурналист «Magnum Photos» снял серию уличных фотографий о жизни одесситов. Британский фотожурналист Иэн Берри (Ian Berry) родился в 1934 году в Престоне, Ланкашир. Его имя стало широко известно, когда он работал в Южной Африке для Daily Mail, а затем для журнала Drum. Берри оказался единственным фотографом, который документировал массовое убийство в Шарпевиле в 1960 году. Его фотографии использовали в суде, чтобы доказать невиновность жертв.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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