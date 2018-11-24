Редкие снимки актеров "Мстителей" рядом с их дублерами (Фото)

Известные кумиры молодежи с теми, кто делает за них тяжелую работу, но всегда остается в тени. Ни для кого не секрет, что в боевиках и приключенческих фильмах без дублеров и каскадеров не обходятся. Особенно если актеры, исполняющие главные роли, еще и знамениты. Но как-то в процессе просмотра фильмов этот факт забывается, и мы искренне удивляемся, когда видим фотографии кинодвойников рядом с полюбившимися персонажами. Зато благодаря таким кадрам эти люди, лицо которых никто и никогда не узнает, получают хоть какое-то признание за свою тяжелую работу.