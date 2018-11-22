Звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов вернулся на работу после трагического ДТП

Новости шоу бизнеса: Художественный руководитель комедийной программы "Дизель шоу" Егор Крутоголов после месячного перерыва продолжил съемки в сериале "Медфак".

После смертельного ДТП, которое произошло 20 октября текущего года под Киевом и в результате которого погибла артистка популярной телевизионной программы "Дизель шоу" Марина Поплавская, актеры взяли перерыв, чтобы подлечиться и прийти в себя. В тот роковой день, кроме Егора Крутоголова и Яны Глущенко, еще 6 актеров получили различные травмы.

В память о погибшей коллеге и потрясающей актрисе Марине Поплавской, 7 марта 2019 года, коллектив Дизель Шоу приедет в Житомир, чтобы выступить с памятным концертом в честь погибшей. Концерт пройдет накануне дня рождения актрисы, которую справедливо называют Королевой юмора. Выступление Дизель Шоу в память о Марине Поплавской пройдет в Музыкально-драматическом театре имени И. Кочерги в рамках Всеукраинского тура.

Также накануне стало известно, что художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов приступил к работе после трагического ДТП. Он опубликовал на своей станице в Facebook видео со съемок.

Популярный актер впервые после месячного перерыва отработал смену в молодежном сериале "Медфак". Сюжет связан с учебой в медакадемии и жизни в общежитии юных медиков. И хотя на данный момент актер передвигается на костылях, но он играл по первоначальному сценарию.

Ранее, Егор Крутоголов поблагодарил поклонников за поддержку и теплые слова с пожеланиями скорейшего выздоровления. Еще одна актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко обратилась к мужу и трогательно поблагодарила его за поддержку.