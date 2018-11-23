Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в похожих нарядах

Новости шоу бизнеса: Так получилось, что обе герцогини в гардеробе сделали ставку на сочетании черного и бордового.

Долгое время любимицей миллионов была герцогиня Кембриджская, однако после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, Кейт пришлось подвинуться.

Вот уже полтора года СМИ сравнивают Меган и Кейт. Журналисты выясняют, кто из этих женщин лучше. Недавно герцогини подлили масла в их горячую дискуссию. Так, Миддлтон и Маркл вийшли в свет в похожих образах. Как понимаешь, этот факт быстро облетел медиа-пространство.

Несмотря на то, что жены принцев появились на разных мероприятиях, их сразу поставили рядом. Так, герцогиня Кембриджская посетила кафедру психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки, где узнала о результатах новых исследований в области нейробиологии, а герцогиня Сассекская побывала на кухне, созданной сообществом "Hubb Community Kitchen" для бездомных, беженцев и других нуждающихся.

Фото: Меган Маркл (lux.fm)

Фото: Кейт Миддлтон (lux.fm)

Однако стилисты представительниц королевской семьи, похоже, пошутили над ними. Кейт одела костюм-двойку от Paule Ka и черную водолазку. Беременная Меган выбрала пальто от Club Monaco и платье такого же винного оттенка, как у Миддлтон. Красавицы даже прически одинаковые сделали - хвосты.