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Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в похожих нарядах

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в похожих нарядах
12:23 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф lux.fm Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Так получилось, что обе герцогини в гардеробе сделали ставку на сочетании черного и бордового.

Долгое время любимицей миллионов была герцогиня Кембриджская, однако после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, Кейт пришлось подвинуться.

Вот уже полтора года СМИ сравнивают Меган и Кейт. Журналисты выясняют, кто из этих женщин лучше. Недавно герцогини подлили масла в их горячую дискуссию. Так, Миддлтон и Маркл вийшли в свет в похожих образах. Как понимаешь, этот факт быстро облетел медиа-пространство.

Несмотря на то, что жены принцев появились на разных мероприятиях, их сразу поставили рядом. Так, герцогиня Кембриджская посетила кафедру психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки, где узнала о результатах новых исследований в области нейробиологии, а герцогиня Сассекская побывала на кухне, созданной сообществом "Hubb Community Kitchen" для бездомных, беженцев и других нуждающихся. 

Фото: Меган Маркл (lux.fm)

Фото: Кейт Миддлтон (lux.fm)

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Однако стилисты представительниц королевской семьи, похоже, пошутили над ними. Кейт одела костюм-двойку от Paule Ka и черную водолазку. Беременная Меган выбрала пальто от Club Monaco и платье такого же винного оттенка, как у Миддлтон. Красавицы даже прически одинаковые сделали - хвосты.

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Кейт Миддлтон, Герцогиня Кембриджская, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Hubb Community Kitchen.
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