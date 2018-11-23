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Мадонна опубликовала в сеть архивные фото с детьми

Мадонна опубликовала в сеть архивные фото с детьми
12:36 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф beztabu.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мадонна призналась, что "цветы жизни" открыли для нее новые возможности мира и стали стимулом пройти сквозь те двери, которые казались закрытыми.

Американская певица, режиссер и актриса Мадонна выставила в своем Instagram трогательное фото со всеми своими детьми.

Сегодня в США отмечают национальный праздник – День Благодарения. Во время празднования люди просят друг у друга прощение и благодарят за то добро, что им сделали. Вот и 60-летняя голливудская звезда решила отдать дань уважения своим детям.

Напомним, что певица воспитывает шестерых детей (4 усыновленных – 12-летняя Мерси Джеймс, шестилетние близняшки Стелла и Эстер и 13-летний Дэвид, а также 2 биологических – 22-летняя Лурдес и 18-летний Рокко). Пользователи отметили, что на снимке дети Мадонны выглядят очень счастливыми и дружными.

Архивное фото артистка сопроводила словами благодарности.

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"Мои дети повели меня по ранее неизведанным дорогам и открыли двери, через которые я никогда бы ранее не прошла. Слава, успех и записанные пластинки никогда не сравняться с тем, чем я дорожу больше всего на свете!" – разоткровенничалась певица.

Добавим, что в этом году День Благодарения семья Мадонны празднует на родине приемных детей артистки – Малави. Впрочем, артистка часто отвозит наследников на историческую родину. Там, звездное семейство помогает местным жителям в постройке школ и развитии медицины.

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