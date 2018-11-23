MONATIK растрогал своих фанов фото сыновей

Новости шоу бизнеса: На днях MONATIK снова порадовал фолловеров трепетным кадром в честь Дня сына.

Семейные моменты всегда бесценны. 32-летний MONATIK постепенно знакомит фанатов со своей замечательной семьей. Так, артист уже не раз говорил в интервью о жене, которой не перестает восхищаться. Кроме того, Дима иногда публикует в Instagram даже фото сыновей.

На снимке MONATIK изображен с детьми во время просмотра ТВ-шоу. Парни позируют к фотографу спиной.

Фото Дима тоже прокомментировал чувственно, посвятив строки "тем, кто дороже всего":

"Оказывается, сегодня день сыновей! От всей души поздравляю всех Мам и Пап! Я счастлив быть в Ваших рядах! Представить не мог, какое это счастье - быть родителем."

И от таких трепетных кадров хочется летать выше неба!