Стало известно, какой оттенок волос стал самым популярным среди голливудских селебрити

Новости шоу бизнеса: Американские стилисты решили немного заморочится и определили самый популярный цвет волос западных знаменитостей.

Звезды обожают экспериментировать с цветом.

Любая голливудская звезда хоть раз в жизни, но меняла цвет своих волос на какой-нибудь другой. А некоторым вообще мало экспериментов, поэтому их оттенки меняются, как перчатки у нашего Ревизора.

Как оказалось, самым трендовым оттенком в Голливуде стал цвет "эспрессо" (espresso hair).

На самом деле этот цвет объединяет в себе сразу несколько различных оттенков коричневого. А первыми, кто попробовал эту насыщенную новинку, стали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес.

Далее тенденцию подхватили Крисси Тайген, Дакота Джонсон, Мила Кунис и Люси Хейл. И действительно, в таком амплуа каждая из них выглядит великолепно.