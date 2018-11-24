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Воскресенье, 25.11.2018
Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией
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Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией

Украинская певица Даша Астафьева, которая является одной из самых эпатажных представительниц отечественного шоу-бизнеса, в очередной раз приняла участие в горячей фотосессии. Звезда примерила несколько пикантных образов, засветив обнаженное тело. Зажигательная Даша Астафьева позировала в сексуальном наряде для журнала Elle. Артистка примерила осенние наряды, в частности, пальто, которым прикрыла обнаженное тело.
24tv.ua
Фото: из открытых источников
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13:02 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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