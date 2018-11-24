Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией Украинская певица Даша Астафьева, которая является одной из самых эпатажных представительниц отечественного шоу-бизнеса, в очередной раз приняла участие в горячей фотосессии. Звезда примерила несколько пикантных образов, засветив обнаженное тело. Зажигательная Даша Астафьева позировала в сексуальном наряде для журнала Elle. Артистка примерила осенние наряды, в частности, пальто, которым прикрыла обнаженное тело.